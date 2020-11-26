國道3號追撞運鈔車 拖吊車駕駛送醫搶救 17:092020/11/26 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 拖吊車駕駛在國道3號追撞運鈔車和小客車，一度受困車內被警消救出，目前已送往恩主公醫院搶救。（圖由新北市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市國道3號南下51.3K處今下午4時發生追撞事故，一輛拖吊車追撞保全運鈔車及自小客車，拖吊車駕駛受困車內，經警消合力拖出，駕駛右腳夾傷，目前已送往三峽區恩主公醫院搶救，而運鈔車駕駛則是左眼腫脹送桃園市聖保祿醫院，小客車駕駛與乘客未受傷。新北市消防局推估，應是太陽西下陽光刺眼，導致拖吊車駕駛視線受影響，發生事故，但詳情仍待警方調查釐清。 (中時 ) #駕駛 #拖吊車 #運鈔車 #追撞 #小客車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拖吊車拖車回場 左彎脫勾甩飛後車重摔 19:012020/11/25 社會 國道2大園匝道口貨車翻覆 金屬廢鐵散落一車流回堵 12:172020/11/26 社會 驚險瞬間 公車司機違規逆向不踩煞車 汽駕爆氣開譙4字 12:532020/11/25 社會 保護機車族 過寬路肩塗銷邊線 04:102020/11/25 地方新聞 公車處補貼逾2億元預算碰壁 議員要求市長親自說明 03:022020/11/26 生活 鐵工遭鋼筋貫穿陰囊破蛋 擔憂無法生育 13:202020/11/26 社會 最強流浪老婦 徒步3個月從嘉義推車走到台東 遇暖警找到家人 10:592020/11/26 社會 男子駕車蓬萊山區露營 汽油耗盡急求援 15:002020/11/26 寶島 搭上小鵬長紅汽車 關鍵供應商歐特明受惠 11:192020/11/25 財經 驚見妙齡女騎士病發險昏厥 暖警及時救援送醫 10:042020/11/26 社會 社會熱門新聞 用路人遇車禍事故 中警教5字訣 - 社會 獨家》警察學長邀學弟泡湯 遭控伸「鹹豬手」猥褻 - 社會 日治時代失蹤至今 他人間蒸發75年 法院宣告死亡 - 社會 女網友告「牙醫界林志玲」妨害自由 檢警還她清白 - 社會 出差搭火車北上突昏迷 花蓮縣消防局人事主任送醫不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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