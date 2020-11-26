新北市國道3號南下51.3K處今下午4時發生追撞事故，一輛拖吊車追撞保全運鈔車及自小客車，拖吊車駕駛受困車內，經警消合力拖出，駕駛右腳夾傷，目前已送往三峽區恩主公醫院搶救，而運鈔車駕駛則是左眼腫脹送桃園市聖保祿醫院，小客車駕駛與乘客未受傷。新北市消防局推估，應是太陽西下陽光刺眼，導致拖吊車駕駛視線受影響，發生事故，但詳情仍待警方調查釐清。

(中時 )