黃色大軍來襲！燦坤Awesome永華家電/數位兩館歡慶開幕，11月27日至11月29日攜手台中公益店、台中新大里店、台中旗艦店、新莊店、新竹竹東店、高雄力行店、嘉義垂楊店、嘉義東港店「十店同慶」，3C商品限時下殺4折起。

永華家電館及數位館開幕期間，祭出超殺限量優惠，包括松井2L輕食主義減脂器炸鍋原價2,480元，會員價999元、OMRON歐姆龍手臂式血壓計原價1,480元，優惠價899元，小米行動電源3無線版原價595元，加1元多1件，單筆消費滿2,000元，還有機會抽到PS5購買資格，保證購買不必再等！

天氣轉涼導致新冠肺炎疫情升溫，燦坤也要帶頭對抗疫情！防疫不只戴口罩更要過濾空氣，Awesome永華家電館推動一系列空氣清淨機優惠：LG韓國原裝空氣清淨機原價12,900元，福利價4,990元、dyson三合一涼暖空氣清淨機原價21,900元，福利價11,999元，登錄再送市價3,000元濾網、Coway18坪旗艦環禦型空氣清淨機會員組合價14,800元，買一送一。

好空氣也要搭配整潔的環境，購買家事小幫手趁此檔：米家掃地機器人（白）原價7,895元，優惠價6,895元、dyson V8fluffy無線吸塵器原價24,900元，福利價9,999元，TECO MIT85L四層紫外線烘碗機原價4,680元，優惠價3,990元。

防疫時期，生活品質也不能馬虎！早晨的咖啡香最能提振精神，Cuisinart美膳雅冷萃濾泡咖啡機原價4,280元，福利價856元。

餐桌上的白飯香最能撫慰人心，TIGER虎牌10人份長米專家IH剛火電子鍋原價8,990元，福利價5,790元。

功能強大的筆電能讓工作更流暢，Surface Book2筆記型電腦原價67,888元，福利價23,999元、acer Predator電競筆電原價43,900元，福利價29,999元。

想沉浸在音樂世界裡，AirPods Pro原價7,990元，優惠價6,190元、購買Mac指定機型再送千元配件金，所有限量優惠盡在永華家電館及數位館開幕慶。

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