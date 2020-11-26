大陸氣質女星江疏影今年以電視劇《三十而已》的「王漫妮」一角，再攀演藝事業高峰，在各時尚活動、代言都可以看到江疏影，身為美人代表的江疏影，她日前就豪曬7年前後對比照，江疏影的臉上沒有歲月痕跡，她反而是多了幾分霸氣。

江疏影日前在微博曬2020和2013年的對比照，雖然7年前的江疏影模樣較為生澀，不過她7年前後顏值都沒變，保養有術的江疏影沒有讓歲月留下痕跡，依舊是氣質美女一枚，而江疏影在身上多的，則是在眼神多了幾分霸氣。

江疏影微博全文。（圖／取材自江疏影微博）

江疏影也發文寫下：「皮相可以騙人，但眼神不能」，網友也紛紛留言狂讚：「也太美了吧」、「你還是當初那個眼神堅定的少女」、「眼神超殺」、「反正都是美的」、「永遠沒變化，還是美」。

其實江疏影不只有氣質美貌，她還擁前凸後翹的S身材曲線，而不吝嗇展現好身材的江疏影，多次在公開活動曬傲人上圍、長腿，也讓外界驚豔，原來江疏影這麼有料，好身材超不科學。

(中時新聞網)