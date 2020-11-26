正妹牙醫師劉芷伊，因為外型出眾、身材火辣，有「牙醫界林志玲」的美譽，近年來更成為電視節目的常客。不過，今年有女網友透過臉書私訊、寄E-mail給她，批評劉芷伊在節目上亂說話，劉回信請對方停止騷擾，竟遭女網友提告妨害自由；不過檢警調查後，認為劉芷伊回信內容沒有恐嚇字眼，不構成妨害自由，給予不起訴處分。

劉芷伊2018年取得牙醫師國考資格，擁有出色外型、火辣身材的她，常在網路PO出性感照，也常上綜藝或醫療談話節目。她曾在節目中透露，常收到網友私訊看診事宜，甚至還有網友提出「到府服務」的要求，直接詢問：「可不可以來我家幫我看牙齒？」。

劉芷伊表示看診需要器械輔助，在診所治療會比較方便，委婉拒絕，沒想到對方繼續窮追猛打，甚至要求把器械帶到他家，讓劉芷伊聽了大為光火，「你要在網路上問女生這種問題，其實你的意圖很明顯，想要問我可不可以去你家幫你做性交易不是嗎？」。更抖出對方連價碼都任她開，暗示性的舉動令劉芷伊感到不滿。

除了男網友，據ETtoday報導，今年有女網友透過臉書私訊、E-mail，質疑劉芷伊在節目亂說話，劉回信勸對方停止無故指控，但回信內容讓女網友感覺被恐嚇，怒告劉妨害自由。不過檢方調查後認為，劉芷伊回信內容沒有任何恐嚇字眼，處份劉芷伊不起訴。

(中時新聞網)