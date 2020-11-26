樂天桃猿與中信兄弟在9月爆發的本壘攻防戰是今年最大爭議，尤其聯盟用補述規則判定兄弟捕手陳家駒因阻擋本壘犯規，桃猿得分成功，這件事情在網路上引起大批球迷論戰，同時也有不理性球迷在網路上留言，樂天球團決定提告捍衛名譽，而根據球迷討論，已經有不少象迷收到刑事警察局寄來的通知單。

本壘攻防戰事件餘波盪漾，當時除了球場上有爭議外，場外球迷也是戰火猛烈，不少兄弟球迷撻伐聯盟、樂天球團，而根據網友透露，會被樂天球團告也是因為暗指樂天球團收買裁判，要裁判做出對樂天有利判決。

此舉已經踩到樂天球團底線，事實上當時樂天球團就已經發出聲明，「部分球迷以暗示或隱喻樂天球團透過不正當的方式獲取勝利，包括：於社群媒體影射聯盟不公，及本球團收買裁判等言論，導致球員努力被抹煞、本球團名譽受損。」已經預告會請律師進行法律程序。

該聲明也要公共台語台發布「球是圓的」一文刪除並道歉，認為這在影射「球是猿的」。樂天球團採取相關法律行動維護球隊成員的名譽，同時譴責此等網路霸凌之惡質文化。

而該名被告妨害名譽的球迷在收到通知單後，也相當擔心是否會有後續影響，也表示當作學了一次教訓，以後要謹言慎行。

(中時 )