新北市樹林區基督教芥菜種會附設愛心育幼院因屋頂未有遮蔽，整棟育幼院一到夏日溫度便飆升，且一遇下雨院生無法到頂樓曬衣服，為了提倡減塑環保概念、節省院內開銷，院方與台灣綠主張綠電生產合作社合作，在育幼院頂樓安裝太陽能板，這也是新北市兒少安置機構設置太陽光電系統的首例。

芥菜種會附設愛心育幼院指出，「天空9號」太陽能發電系統全數由綠主張合作社出資承租，每年可發電6.6萬度，約可提供19個家庭一年用電量，減碳3.6萬公斤，育幼院未設置太陽能板前，屋頂常因陽光照射溫度飆升，室內須調低冷氣溫度，多出許多電費，每遇下雨屋內也有漏水問題。

愛心育幼院補充，安裝太陽能板後院內頂樓降溫3至5度，既可省下室內空調費，也可節省漏水、重鋪隔熱的建物維修支出，估計可補貼育幼院一年7.2％的費用。

愛心育幼院長蘇鈺慧表示，育幼院安裝太陽能光電系統是長遠的投資，可給院生節能教育的概念，屋頂也能減少雨水沖積、陽光曝曬的問題，雖然這是社區內的小力量，但卻是院生愛護環境的大啟發，未來院方也會繼續響應綠能、環保概念。

(中時 )