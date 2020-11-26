永慶房產集團積極投入科技創新，屢獲外界肯定，日前成交行情揭露至門牌的《實價登錄3.0》服務獲第四屆《數位奇點獎》「最佳商業轉型創新」獎，是唯一連續四年獲《數位奇點獎》肯定的房仲品牌！永慶領先政府與業界推出《實價登錄3.0》服務，將成交行情揭露至門牌，打造公平交易的環境，讓消費者不因資訊落差而買貴、賣便宜，避免有少數黑心仲介藉機從中賺取價差。

永慶《實價登錄3.0》簡單又快速掌握透明房價資訊 獲數位奇點獎肯定

鼓勵企業利用創意與技術加速產業進步的「數位奇點獎」，今年共有877件作品報名。台灣數位媒體應用暨行銷協會理事長邵懿文分享，在疫情侵擾下，數位轉型議題受到各方重視，永慶房產集團等企業的作品參賽，顯現企業對透過行銷、創意、數據與技術驅動商業價值的強烈企圖心！

讓消費者掌握即時且透明的房價資訊，是永慶《實價登錄3.0》獲頒數位奇點獎的主因。永慶《實價登錄3.0》除了將成交行情揭露至門牌外，也公開社區、大樓名稱，並提供社區、路段、區域的行情趨勢分析，淺顯易懂的資訊顯示模式，消費者掌握完整的區域行情；除了地址查找成交行情外，永慶還提供以社區、地圖、捷運查找的服務，讓查行情更方便，也可讓買賣雙方更快速取得價格共識。

代表領獎的永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「永慶去年在孫慶餘董事長的帶領下，領先政府與業界將成交行情揭露至門牌，主要是希望保障買賣雙方的權益，讓消費者不會因為資訊落差而買貴、賣便宜，也讓買賣雙方能快速做出決策，不需揣測價格真實與否，避免有少數黑心仲介藉機從中賺取價差，也可讓買賣雙方更快速取得價格共識。」

永慶《實價登錄3.0》服務將成交行情揭露至門牌，讓消費者掌握即時且透明的房價資訊。(圖/業者提供)

永慶堅守三不政策 成交資訊不怕公開

提供客戶實實在在的交易資訊，將購售屋的決策權交回客戶手中，是孫慶餘董事長的服務理念。2019年6月底，政府「實價登錄 2.0」修法草案未順利通過，永慶房屋在8月5日立即宣布推行《實價登錄3.0》服務，提供揭露至門牌的成交行情，同年10月，《永慶房仲網》與《永慶快搜APP》陸續推出《實價登錄3.0》專區，供消費者自行查詢。

陳賜傑透露：「永慶房屋堅持『不炒房、不造假、不隱瞞』的三不政策，拒絕與投機客配合，所以當孫董事長決定實施《實價登錄3.0》時，可以立即上線完全公開，因為永慶房屋沒有與投機客勾結從事短期買低賣高的交易，不擔心資訊遭質疑！」

而永慶旗下加盟品牌，永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產也陸續跟進，至2020年6月全集團約1200門店全面提供《實價登錄3.0》服務，落實保障消費者權益的目標！

數位奇點獎主持人阿Ken(左)在頒獎典禮上，大讚永慶科技服務超好用。(圖/業者提供)

房仲唯一連續四年獲數位奇點獎

永慶專利創新服務「MR智能生活」、「實境找房」、與「實境Live賞屋」等，近年皆獲「數位奇點獎」，今年再度以《實價登錄3.0》成交行情揭露至門牌，再獲《數位奇點獎》肯定，成為唯一四度獲「數位奇點獎」肯定的房仲品牌。贏得消費者信賴是企業永續經營的根本，永慶房產集團身為台灣房仲第一品牌，將持續用創新打造更公平、透明，且便利的買賣屋環境。

(中時新聞網)