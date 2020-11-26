吳忠明日前與好友們到東北角龍洞灣淨灘。（众悅娛樂提供）

吳忠明日前與好友們到東北角龍洞灣淨灘。（众悅娛樂提供）

「星光二班」吳忠明（大Q秉洛），將於12月5日舉行《2020大Q秉洛音樂的模樣》音樂會，提及上個月剛考取初級潛水員執照，他說：「我自己也很意外，但很高興上天讓我挑戰潛水，從不敢到愛上，開啟了人生另一扇窗，很感激。」他拿潛水比喻歌唱事業，表示：「成年那麼久才接觸到潛水，還考取證照，就像出道多年因緣際會與A-LIN成為同門，推出新歌〈模樣〉又將開唱，有柳暗花明又一村的感覺。」

大Q秉洛近日投入音樂會排練，日前抽空與好友KID一同到東北角龍洞灣淨灘，一到岸邊竟發現什麼垃圾都有，包括破魚網、刀片、銳物等，甚至連家庭垃圾，塑膠袋、塑膠罐、吸管都充斥在浪中、岸邊，當下發現一隻剛斷氣的海龜，疑似吃到海中廢物而回天乏術，心情相當沉痛。他無奈表示：「還有海廢被壓在大石頭下、洞窟裡，徒手拿不起來，還要用鋸的、挖的。」一行人最後撿出兩座小山般的垃圾，請環保單位全數載走。

(中時 )