嘉義市拒絕含萊克多巴胺的美豬，2家供應學校營養午餐的業者率全國之先，26日提出200萬元保證金擔保絕不檢出萊劑，否則保證金沒收，市長黃敏惠與業者用實際行動宣示不供應萊豬牛肉，捍衛食安，守護學子食的健康。
黃敏惠說，政府宣布萊豬要進口來台，人心惶惶，市府已修訂食安自治條例，豬牛肉都不得檢出瘦肉精，供應學校午餐食材的嘉全果菜生產合作社、豐富家實業有限公司等2家業者，主動提出各100萬元的保證金，保證萊豬不會進入校園，讓家長及學校都能安心。
黃敏惠說，市府捍衛食安有食材供應商、校方驗收食材是否符合契約規定、校園營養師每周1至2次到各校抽檢標示、訪視食材或廚房、教育處定期聯合稽查學校午餐、衛生局及建設局不定期抽查等層層把關，守護學童的健康。
嘉全果菜生產合作社總經理林嘉德說，黃市長、學校校長及家長都非常關心食安，他長期供應學校午餐食材，拿出100萬元支票做擔保，以實際行動來保證若被檢出萊劑就沒收，目前已全面供應國產生鮮肉品，不用肉品加工製品。
豐富家實業有限公司負責人趙任專說，供應學校食材30多年，感受到黃市長守護市民健康的用心，促使業者願意拿出實際行動來配合市府，不讓萊豬萊牛進入校園，且本周一起已不供應加工再製肉品。
教育處長林立生表示，市府自9月起已多次函文學校，強調各校訂定午餐食材採購合約時，務必將「一律採用國內在地豬肉和牛肉之生鮮食材」部分納入契約，並將「肉類加工品」也納入規範，提前啟動把關機制，捍衛學童食的健康，讓家長放心，學童吃得安心。
(中時 )
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