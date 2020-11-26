華南金融集團為了帶領民眾體驗「美感便利金融生活」，為分屬不同年齡層的小資族群、中生代族群以及樂齡銀髮族群提供全方位的金融服務，傾全力推出優質的商品和服務，並整合集團資源，建構完整的金融生態圈，在「2020台北．金融博覽會」推出三大主題館：便利生活館、樂齡樂活館及財富領航館，邀請民眾一起來體驗。

便利生活館~聰明消費高回饋，輕鬆投保免煩惱，首家引入「減法思維」獨立出SnY(Smart & Young)數位存款帳戶推出「SnY APP」，以「快速收付、聰明消費、輕鬆理財、高規資安」四大創新特色，連結華銀支付(台灣Pay)快速的交易流程，打造專屬數位錢包，帶領客戶進入卓越數位體驗。

華南銀行主推高回饋信用卡(包含PGO聯名卡、i網購信用卡、OPEN POINT信用卡)，統包你的食、衣、住、行、育、樂，享便利的同時也享聰明消費賺優惠。

另一方面，華南銀行也透過異業合作，拓展華南金融生態圈，逐步把金融服務帶入客戶生活場景中；近期即將與台灣集中保管結算所攜手，首家推出開放銀行第二階段「消費者資訊查詢」服務，未來在「集保e存摺」APP上，客戶不只看到自己證券、基金資產，也能查詢臺、外幣帳戶餘額及明細等資訊，達到資產一站式整合。

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樂齡樂活館~危老都更好夥伴，健康樂齡享人生，為響應政府的危老都更政策，實現民眾舊屋換新屋的心願，也讓都市容貌煥然一新，華南金融集團組成陣容堅強的「華南隊」，提供民眾一條龍服務，除了提供專業的都更及危老諮詢服務外，華南金資產可擔任都市更新之實施者或危老重建案之起造人；華南銀行則提供土地及建築融資，並導入興建資金信託、專款專用，強強聯手下，是住戶重要且值得信賴的好夥伴。

呼應現今議論熱烈的樂齡議題，華南銀行也針對樂齡族群提出各式的解決方案，舉凡退休生活的健康照顧、退休財務規劃甚至是財富薪火相傳，期待下一代再深耕茁壯，華南銀行讓你的退休生活沒煩惱，健全完善的資產規劃，由華南理財專家為你的家庭打點。

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