◎出國逾2年返台就醫 擬追討健保費

健保會明天將完成健保費率審議，根據最新的費率試算，有望壓在5％以內，衛福部長陳時中今天也針對海外國人停付保制度改革做出宣示，表示目前社會各界已漸漸有共識，預計將於明年提案修法改革，健保署則已規劃，未來海外國人出國2年以上者，返台必須先補齊保費才能再加保。

◎警察學長邀學弟泡湯 遭控伸鹹豬手

新北市某派出所警員日前邀約學弟一起前往烏來區泡溫泉，學長泡湯過程中竟伸出「鹹豬手」撫摸學弟的大腿、性器官，學弟憤而提出告訴，但學長堅持否認，警分局依法受理後，依強制猥褻罪嫌將學長函送法辦。

◎超商店長鑽菸商APP漏洞 溢領185萬元點數

47歲林姓超商店長，發現世界最大菸商公司的「PM達人地帶」APP平台有漏洞，涉嫌糾合親友、員工註冊帳號，重複進行操作、玩遊戲，短短3個月間共計溢領超過9200萬點，換取市值高達185萬元的禮券，刑事局偵九大隊日前將林嫌等12人約談到案，依法函送檢方偵辦。

◎黃疸、上腹痛、體重減輕 小心是胰臟癌

苗栗62歲劉姓婦人連續幾天發現上腹痛和小便呈現茶色的情況而就醫，經檢查發現她的黃疸和胰臟腫瘤指數偏高、膽管和胰管都阻塞，且胰臟頭有腫瘤，經切片檢查後確診為胰臟癌，並在大千綜合醫院積極治療中。院方提醒，胰臟癌初期症狀不明顯，常被誤認為是腸胃道不適而忽略，一旦確診大多為晚期，因此留意胰臟癌的三大典型症狀：黃疸、上腹痛、體重減輕，是非常重要的指標。

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(中時新聞網)