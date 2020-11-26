迪士尼公司今天表示，將裁員約3萬2000人，主要是任職於主題樂園員工，比9月宣布將裁員2萬8000人增加。2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行，迪士尼因客源不足面臨困境。

迪士尼公司（Walt Disney Co）遞交給美國證券管理委員會（Securities and Exchange Commission）的文件中說，裁員將在2021年上半年進行。

迪士尼在月初表示，由於不確定加州何時允許樂園重新開放，迪士尼將讓南加州主題樂園更多員工放無薪假。

迪士尼在佛羅里達州和美國境外的主題樂園已陸續重新開放，並未發現新的重大疫情爆發，但有嚴格的社交距離、病毒檢測和戴口罩措施。

法國在上月底為了因應第二波疫情捲土重來，實施新的防疫封鎖措施，巴黎迪士尼樂園被迫再度關閉。

迪士尼在上海、香港和東京的主題樂園仍然開放。

對於這次宣布裁員3萬2000人是否包括先前提及的2 萬8000人，迪士尼沒有回應路透社的詢問。但迪士尼一名發言人向美國娛樂業界週刊綜藝（Variety）證實，3 萬2000人包括先前宣布的2萬8000人。（譯者：林沂鋒/ 核稿：劉學源）1091126

(中央社)