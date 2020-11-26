中市1家知名茶飲料店陳姓業者規定店員在晚間10時30分後，不得再進店，並公告取消員工親友優惠，豈料， 3名員工竟3度在深夜及凌晨以備用鑰匙，帶人入店，且3人各數次擅給親友折扣優惠價，導致飲料店共損失234元，業者怒告3名員工，台中地檢署檢察官以3人涉嫌背信及侵入住居罪，向法院聲請簡易判決。

20歲陳男、19歲王男及18歲蔡女都是台中市1家水果茶飲料店的店員，陳姓老闆曾在LINE群組中發送訊息，公告通知夜間10時30分後，員工不得再進入飲料店，另又公告取消員工親友折價優惠。

王男及蔡女在今年6月10日晚間10時54分及6月17日23時32分以備用鑰匙打開店門，並帶廖姓少年侵入；王兩人並相偕在6月14日凌晨0時30分侵入店內；6月19日23時27分，陳男、王男及蔡女3人夥同廖姓少年第4度侵入住居。

此外，陳男、王男及蔡女各擅自給親友折扣，6月間共少收取234元。陳男今年6月14日、6月20日在他母親及友人到店個消費125元飲料及120元飲料，他結帳時擅自各給折扣25元及20元。

王男友人在今年6月11日、6月18日、6月19日及6月20日，前往店裡消費111元、65元、60元及65元的飲料，王男結帳時各折扣55元至10元不等。蔡女的友人在今年6月17日及19日陸續4度前往店裡，消費110元、110元、40元及60元飲料，蔡女擅自打折扣10元到30不等。

陳姓業者發現，提出監視影畫面及消貨報表等資料，怒告3名員工及廖姓少年涉侵入建築物及背信等罪嫌。3名員工坦承不諱，檢察官認定3人均無前科紀錄，犯後坦承犯行，因衣食輕忽失慮致羅刑典，請求從輕量刑。

(中時 )