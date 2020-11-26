日月光投控集團行政長兼張媽媽慈善基金會執行長汪渡村，今（26）日在成果發表會中表示，很開心今年已經達到去年記者會中所許下的一些承諾；未來希望能夠更加深入，從國中、高中甚至大學，並且持續幫助這群孩子成長。

他又說，除了助學之外，也希望能把高科技帶到偏鄉，今年跟高雄市杉林國中合作，除了導入高科技電網的技術發電，也可以監控用電，帶領孩子一起理解學校用電狀況以及節能觀念。未來期待一年可以鎖定一到兩間的偏鄉國中合作，期許這樣的願景可以跟偏鄉與學童實際上的需求連結，將資源確實發揮最大的效能。

張媽媽慈善基金會成果發表會，由基金會執行長汪渡村（左）主持，並與出席來賓餐敘。（張姚宏影社福慈善基金會提供／廖德修台北傳真）

成果發表會上，高雄市桃源國中校長陳世明、高雄市那瑪夏國中校長洪自強、高雄市茂林國中校長王耀英代表受惠單位出席。王耀英致詞時表示，2020年是真的很悶的一年，很多大型活動都因為疫情的關係而取消；而張媽媽基金會是今年第一個來到偏鄉看這些孩子的機構，並且用最實質的方式來幫助這些孩子。感謝張媽媽基金會扶偏鄉孩子一把，讓他們在求學路上走得更順，也走得更長更遠。

基金會再次承諾，未來將繼續傳承並發揚張媽媽無私奉獻的精神，讓這股暖流生生不息，處處飄揚張媽媽的愛。

張媽媽慈善基金會今舉辦成果發表會，由基金會執行長汪渡村（左）主持，並邀請高雄市茂林、桃源與那瑪夏等偏鄉國中校長及媒體朋友出席。（張姚宏影社福慈善基金會提供／廖德修台北報導）

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