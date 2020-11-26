台灣男子桌球一哥林昀儒，今天在WTT澳門公開賽與大陸好手方博力戰全場，可惜最終仍以2比3飲恨敗下陣來，無緣取得8強門票，不過台灣一姐鄭怡靜則以3比2拍退大陸好手劉煒珊，順利晉級8強。

曾奪下2015年世界盃男單亞軍的方博，世界排名一度高居第8，雖然目前世界排名下滑至258名，但實力依舊相當凶悍，林昀儒曾在2018年大陸公開賽資格賽4比1擊潰方博，但此役一開賽就連續發生失誤，7比11、10比11連丟兩局，第3局林昀儒攻勢兇猛11比2輕鬆獲勝，第4局林昀儒一度6比9落後，方博又靠著幸運球拿到聽牌優勢，沒想到方博卻接連發生發球與接球失誤，林昀儒躲過一劫11比10扳平局數。

決勝局，林昀儒與方博激戰不休，林昀儒8比9落後時連得2分，反以10比9聽牌，無奈錯過賽末點，最終以11比13遺憾吞敗。

緊接著登場的鄭怡靜，在面對右手橫板兩面反膠打法的劉煒珊，打完前三局11比9、8比11、11比5取得領先優勢，劉煒珊在第四局11比8扳平，決勝局鄭怡靜掌握著積極打法，11比7贏得最後勝利。

(中時 )