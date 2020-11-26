原隸屬於行政院的國立故宮博物院，傳出因應行政院組織改造，將改隸屬於文化部，由二級機關成為三級機關，故宮表示組改案尚在討論中，後續會配合行政院政策方向，研議後續法案內容，配合做相關調整，但前院長馮明珠則希望「政府要三思！」認為此舉恐使得台北故宮在全球博物館的聲勢逐日下滑。

「請想想看1933年國立故宮北平博物館初成立時，為何便直屬於行政院管轄，受立法院、監察院的監督。」馮明珠指出，故宮為二級機關的必要性，在於典藏文物實為國家寶藏、國之重器，「重要性不比中央銀行低」因此她認為受到各黨團、國有財產局等各單位監督有其必要性。

馮明珠舉例：「陳水扁總統任內曾打算比照中研院，將故宮歸屬總統府，當時的周功鑫院長便反對。」很多人認為故宮直屬總統府不必受立委質詢方便得多，但當時周功鑫便強調不能只圖自己工作方便，必須要讓典藏文物得到一定的保障。且作為世界五大博物館之一，故宮涉及的專業極廣，編制遠比文化部大，併入文化部一定縮編，將導致研究動能不足，導致國際地位下滑。

輔仁大學博物館所所長張省卿表示，以德國為例博物館皆為政府出資，以基金會形式運作，因此保有文化自主性，在文化策略上也能發展在地特色，她認為故宮若要歸屬文化部，應先著眼於政府要給故宮什麼樣的定位，「對館藏賦予什麼概念或價值體系」至於外傳改名「華夏博物館」，張省卿則持保留態度表示：「故宮雖傳統但到底是一個招牌和文化形象」。

前史博館館長，現任台南市美術館董事長黃光男也認為，故宮的專業有其特殊性，如何在行政與專業上考量兩者層次性，讓故宮的定位能發揮其展覽、教育、專業的功能與定位，需要從長計議。

(旺報 )