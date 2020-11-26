在科技股微幅推進下，歐股周四早盤小漲；德國確診數揚升，延長全國封鎖時間，以及英國黯淡經濟展望，限制了歐股漲幅。

周四泛歐Stoxx 600指數早盤窄幅上下波動，跌0.07點或-0.02%，為392.02點。科技股和健康照護股出現領漲。投資人在疫苗帶動的上漲個股中獲利，基準指數在昨日結束了連四漲。

德國總理梅克爾(Merkel)在周三宣布將封鎖措施延長到下個月至少到20日；德國周四確診來到2.2萬人，高於前一日的1.8萬人。

倫敦FTSE指數跌0.28%，領跌其他股市。英國國內的股市在前一日遭拋售後，周四先持平再下挫。財政部長警告今年經濟將萎縮11.3%，並宣布4000億英鎊舉債計畫，規模為英國承平時期僅見。

由於美國感恩節假期，預計今日成交量減少。

英荷食品公司聯合利華(Unilever)上漲1.5%，公司同意收購美國維他命公司SmartyPants Vitamins。

(時報資訊)