綠界科技(6763)今天舉行法說會，公司2017年以來轉虧為盈，今年前3季營收續創同期新高。法人預期2021年代收付金額將達700億元，營運有望再創新高，公司目前也準備上櫃計畫，2021年有希望成為第一家上櫃第三方支付公司。

董事長林雪慧表示，綠界科技為客戶提供線上及線下虛實整合的金流、物流、資訊流及電子發票等最佳解決方案。近年來更召聘許多年輕的優秀人才加深產學合作，並積極與國際各大支付機構如ApplePay及Google Pay等合作，且與海外開店平台如美安(美國)、EasyStore(馬來西亞)、I'm web(韓國)、meepShop(香港)、Oddle(新加坡)、SHOPLINE(香港)、Shopify(加拿大)、WixTW(以色列)等業者更緊密配合，成為台灣最國際化的支付公司。

今年全球因Covid-19疫情擴散，加速了改變人們購物習慣，持續提升線上購物需求。綠界科技今年4月單月收款會員8000位，今年前10月月平均是6000位，相較去年月平均5000位，成長相當快速。

公司自2017年以來，連續3年獲利為0.2億元、0.71億元及1.35億元，呈現高度成長，今年前3季營收8.14億元，已達去年營收的87％。今年上半年淨利0.86億元，年增17％，每股盈餘6.66元。

綠界科技今年半年毛利攀高到38％，主要今年初疫情的關係加速實體店面轉型到線上的部分，這幾年綠界科技基礎建設建置完成，質量也獲得客戶不錯的口碑，店家數增加加上消費習慣的轉變，以及店家的堆疊金流動能可期，毛利率將持續向上。

第4季是消費旺季，公司對今年營運狀況樂觀看待。除了多元化服務，去年開始提供系統建置部分，收入以手續費為大宗，未來還是會以金流為產品中心持續發展延伸的服務。綠界科技2019年代收金額488億元，今年有望達到600億元以上，2021年將達700億元，並將於2021年初推出綠界科技第三代支付系統，以更完善的功能機制，滿足客戶新時代的需求。

(時報資訊)