2020疫情不止影響全球經濟，更打擊各個基金會愛心捐款的活路，創世基金會基隆院目前安養56位植物人，但尿布用量已短缺數月，再這樣下去恐怕會出現無尿布可用的情形，近幾個月雖已辦理數次勸募，可成效不彰，桃園有花農聽聞消息，提著共計150盆的聖誕紅趕到基隆，希望可以替植物人解決年末難題。

立委蔡適應指出，受新冠狀病毒疫情影響，許多活動延期或取消，創世基金會基隆院愛心捐款直直落，導致植物人生活所需尿布、奶粉、白米等生活物資短缺，但日前有位住情人湖地區的不具名「長腿叔叔」，將一份愛心善款送到自己服務處，並由他轉交創世基金會基隆院，並又說聞有花農捐一車的聖誕紅助植物人度過聖誕，令自己感動萬分。

創世基隆分院長李淑婷表示，基隆院每年至少需要20萬片尿布，為不可減少的衛材，但今年受疫情影響許多長期捐款取消，院內植物人的生活陷入危機，有些善心人士聽聞這情況，在景氣低迷之際仍伸出援手，並以通訊軟體接龍，號召朋友努力幫助植物人家庭度過寒冬。

李淑婷指出，這百盆聖誕紅是桃園市復興區有名善心花農，特地提來捐贈給創世基金會的義賣品，每盆是150元、兩盆250元，透過應景的聖誕紅來做公益，不僅可以傳遞愛心與希望，幫助弱勢的植物人家庭，更將豔紅的暖意送進每個植物人家庭，令人感動。

(中時 )