期待已久的SBL第18季賽程表與各隊名單，26日經過中華籃協召開領隊會議，終在籃協官網與SBL臉書粉絲團上公布，新球季將前往新莊、北市、板橋、桃園、彰化與鳳山6地進行，12月5日在新莊體育館舉行的開幕戰分別由台啤對裕隆、台銀對璞園。

身兼SBL委員會召集人的九太董事長沈會承還特別出席領隊會議，就是希望這次賽程安排更加合理，因為九太與台啤下季都出現兩次單周4戰的緊湊賽程，反觀其他3隊都只有1次這種情況，也讓領隊會議大部分時間都在討論更動賽程。

結果在籃協祕書長李一中口中所謂的「牽一髮而動全身」的討論後，各隊決定把原本12月9日新莊賽程改到明年1月27日板橋進行，12月23日和平館賽程改至明年1月28日在板橋進行。至於增列球員狀況，只有台啤補報了陳世念。

第18季SBL前往新莊體育館、板橋體育館、台北和平館、彰化縣立體育館、桃園巨蛋、高雄鳳山體育館等6座場館，例行賽進行10循環每隊出賽40場，排名前4名晉級季後賽，首輪採1對4、2對3名進行5戰3勝制對決，勝隊進行冠軍決賽。

籃協也在26日領隊會議上重申，因為24日紀律委員會已經修訂了新版的「SBL/WSBL球團管理辦法」，代表日後假如比賽現場爆發嚴重衝突或暴力事件，籃協不會當場決定判罰，而是交給紀律委員會隔天召開會議之後，才會宣布處罰結果。

新球季洋將丈量身高是否超過203公分上限時間也公布了，由於台銀洋將厄文目前還沒辦好來台手續，預料最快28日才可搭機來台，可能至少缺席新球季前兩周，目前克里斯馬斯(裕隆)、米勒(台啤)、托爾伯(璞園)與道森(九太)等人都將在30日前往台北市大丈量身高。

(中時 )