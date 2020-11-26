壽司掛牌了，鍋貼也上興櫃了，如今以「麥味登」早午餐品牌發展連鎖的揚秦，下月也將轉上櫃，延續這波餐飲掛牌熱潮。只不過風光的背後，當公司把業績說得啵棒、前景講得多燦爛，沒說的未爆彈到底還有多少，投資人眼睛可得睜大看。

其實拆彈不難，光看揚秦廣發的新聞稿，魔鬼就藏在細節裡。揚秦旗下兩大連鎖餐飲品牌分別是「麥味登」、「炸雞大獅」，皆以國民經濟美食為主要方向發展，採取的是開放加盟作法，這是台灣美食產業的發揚光大，理應不吝支持。

麥味登方面，揚秦訂出重返1000店的目標，且會鼓勵既有業主開設第二或第三家門市，這話聽起來沒啥大問題，但當需要「鼓勵」既有加盟主再開第二或第三家店時，卻也讓人疑惑，在吸引新加盟主加入是不是遇到瓶頸，不如想像中容易。

更遑論，要既有加盟主開第二或第三家店時，除非加盟主本身口袋夠深，可以這樣子加碼，否則只是把經營壓力轉嫁出去，這絕非好事。更不用說「麥味登」這個招牌，有沒有好到要讓加盟主開到第二、第三家店，把雞蛋放在同個籃子裡。

至於炸雞大獅，先不論台灣炸雞市場高度競爭，能有其獨特性，本來就不太容易，揚秦的新聞稿中，坦言「海外授權因受制於疫情而緩步成長」，但有多緩也沒說，試問在國內競爭激烈，國外有疫情仍是未知數下，明年要如何展到百店？

與同行的繼光香香雞比，炸雞大獅其實很像「麥味登版」的炸雞店，除單品炸雞，還兼賣類似早午餐的蓋飯，表面上是產品線更廣，但定位卻因此模糊掉，很難聚焦，更不用說備貨成本、人力需求都會增加，能否獲市場認同，也有疑慮。

疫情過後，餐飲股業績噴發，龍頭王品股價更是飆破百元，創下2年半來新高。這樣的勢頭，給了後進的餐飲新秀不少希望，都想趁勢拉抬身價，但一旦潮水退了，就會知道誰沒有穿褲子，麥味登是不是「藏壽司2.0」，資本市場自會應驗。

(中時 )