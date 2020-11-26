孩子是國家未來的希望，健康飲食很重要，北市議員闕枚莎屢次建議，北市今年校園午餐，雖已升級每周有1餐有機蔬菜與有機米，但仍不夠，希望都再加1餐，並對萊克多巴胺（瘦肉精）的肉品嚴格把關。教育局聽取建言，宣布1年砸2億元補助，每周再加1餐有機菜，共計16萬名學生受惠，至於有機米的預算還要再找，另若查獲廠商使用的肉品含有萊劑，將立即終止契約。

教育局109學年度，已升級為每周有1餐有機米及有機蔬菜，副市長黃珊珊、教育局長曾燦金、產發局長林崇傑26日前往西松國小，加碼宣布每年再補助2億元，19日起每周再加碼1餐有機蔬菜，所以每周可吃到2餐有機菜、1餐有機米，共有16萬學生受惠。

教育局表示，針對校園食品安全會嚴格把關，嚴令北市校園營養午餐使用肉品不得含有萊劑，凡經查獲，首次違規即採最高記點10至20點，達20點或情節重大者，立即終止契約，絕不寬貸。

「市府很好，有聽到我們的心聲！」闕枚莎說，市府提前發布，每周多加1餐有機菜，這樣很好，但當然希望也能再加1餐有機米、多1瓶牛奶，讓孩子吃得好、長高高，擁有好的學習力。

話鋒一轉，闕枚莎提到，她比較擔心萊肉，市長柯文哲說中央應從源頭管理，此話沒錯，否則市府要花多少人力去稽查，中央若不管，只能讓家長自行教育孩子別吃加工肉品；

闕枚莎表示，營養午餐廠商若一被查到用萊肉就要立刻解約，永不聘用，她未來也會提案要祭出罰則，且還要有儲備的廠商緊急替補，市府必須建立此機制；然而，她更害怕有些廠商拿假的肉品證明，市府根本無從得知，屆時被欺騙及受傷的將是孩子。

(中時 )