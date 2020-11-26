為展現管理學院教學成果，正修科大國企、企管、資管、金融四系26日聯合舉辦成果展，教學特色與學生競賽成果全出籠，氣氛熱絡，校長龔瑞璋表示，藉由21個成果攤位展現4系教學成效，同學們互相觀摩學習，相信會有許多成長。

國企、企管、資管、金融四系聯合成果展在熱舞社、電音社團表演下拉開序幕，校長龔瑞璋逐一走訪攤位，對學生精心規畫和豐富學習成果印象深刻。

成果展規劃每系有四個攤位，資管系以「智慧科技創新與應用」為主題，展出師生國際發明展、競賽得獎及虛擬實境軟硬體設備，讓學生體驗新穎的虛擬實境遊戲。

其中摸擬夾娃娃機吸引許多同學前來觀摩，彼此打趣的說，只要好好的勤練，到外面夾娃娃就更得心應手啦。

國企系展出「商展模擬競賽」冠軍作品─藜饗餐桌、創意雷雕、智慧商務AR商品導覽平台和VR英語學習商務環境，讓學生身歷其境學習語言。

企管系針對創意、創新和創業的三創系所發展特色，展出學生創業成果，分別有玫瑰礦物活氧水、彈珠汽水及日韓暢銷商品的成功經驗分享。

金融系透過金融財運占卜、理財記憶王闖關、數鈔比賽與數字解密等互動遊戲，給學生不一樣的理財體驗。

(中時 )