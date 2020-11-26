蘇明淵將於12月26日在桃園展演中心舉辦免費演唱會。（紅豆娛樂提供）

甫獲「金曲獎台語男歌手獎」的蘇明淵，將於12月26日在桃園展演中心展演廳舉辦「善良的歹人-良心不脫桃演唱會」，他演唱會場館17公里外的桃園國際棒球場，同一天正是天團五月天演唱會開唱，壓力非同小可？身為執業律師的蘇明淵一如既往表現沈穩，想了想解釋說：「當然會有壓力！因為這是我人生的第1場個人演唱會；再加上距離拿到今曲獎只有84天，在這麼短的時間內有太多事要做．這裡頭需要很多的演練討論，甚至還要有一點點運氣，才能夠把一場完美的演出真正達標。」

蘇明淵在桃園執業居住20多年，金曲獎揭曉後的第一時間，桃園市市長在臉書表達恭喜並兌現承諾，邀請熱騰騰的金曲台語歌王在桃園市舉辦演唱會，與市民朋友們分享好歌與榮耀。蘇明淵的律師好友們還幽默表示：「你這場演唱會還可能締造現場最多律師參與的記錄！」蘇明淵最近邊忙律師事務所的工作外，也得邊為30天後的演唱會跑宣傳並進行密集排練，他透露這陣子都把吉他放在車子的後車廂裡，「說真的，是會有一點喘不過氣來」，但對於「律師」及「歌手」2種身分切換已適應。

蘇明淵表示，律師和歌手這2個工作看起來背道而馳，但卻有一個共同點，就是都要「動嘴」：「當歌手是用嘴巴在唱；當律師是用嘴巴來講，但都是要讓聆聽的人去喜歡接受、並且認同你的看法，兩者其實有一點類似，所以我覺得是不會不適應」；蘇明淵演唱會26日在桃園展演中心展演廳舉辦，免費索票洽桃園市政府文化局、桃園展演中心或中壢藝術館。

(中時 )