全台哪個縣市的人最愛開車？而且最愛住在匝道周邊？根據交通部官網統計資料顯示，台中市每戶平均擁有1.6輛自小客車，為六都最高，而且匝道直達區域周邊房價，5年內漲幅最高達23%。

等了20年，台中捷運綠線11月16日試營運第一天有七萬人搭乘，不過交通部官網最新統計，台中市每戶平均擁有1.6輛自小客車，為六都最高，更驚人的是，每戶擁有4輛以上自小客車的比例不僅是全台最高，竟是台北市的三倍之多。

值得注意的是，愛開車的台中人傾向在匝道直達區域購屋，調查指出，74號快速道路匝道周邊的房價，5年內最高有23%的漲幅。根據內政部實價登錄資料顯示，成功匝道周邊2公里內的新成屋，住宅大樓平均單價從民國104年的每坪15.89萬，漲到109年的每坪19.6萬，漲幅達23%。

潭子匝道周邊新成屋，目前住宅大樓平均單價約每坪22.34萬元，五年內房價漲幅達22%；松竹匝道周邊的大樓新成屋漲幅約21%；太平、太原、崇德也分別有19%、18%、17%的增漲幅度。

《自由時報》報導，台中市建築經營協會理事長邱名仕分析，自住型購屋者大都是新婚家庭，而且常常夫妻兩人各有一輛車，因此若購屋地點交通方便、生活機能強，就算稍微偏遠一點，若房價水位尚低，有可能反而比市區建案更為搶手。

中天新聞 15個品牌建案狂蓋！ 北屯捷運特區 房價漲2成

(中時新聞網)