教育部體育署於今（109）年推出「水域運動資源中心推動示範計畫」，藉由成立資源中心，擴大與深化行之有年的學生水域體驗活動，更強調學生從事水域體驗的「水域安全教育」，培養學生在海洋、湖泊等開放性水域的親水及安全應變能力。該示範計畫亦將發展區域特色，整合與共享資源，讓親水不只是口號，而是有更完整的水安知識、完善的水域運動資源及豐富的親水體驗。

行政院今年6月推出的「向海致敬」政策為我國海洋運動發展的重要里程碑，然而在鼓勵國人親水的同時，安全性是民眾最關心的議題，體育署為了提高親水安全前提下培養全民親海風氣，委託國立高雄科技大學執行示範計畫，規劃並建構「水域運動資源中心」，推展各級學校學生水域運動體驗，綜合性學習運動技巧、水域安全、海洋教育。學生藉由水域運動體驗了解海洋，並且能安全地親近、享受海洋，從而培養親水活動的素養。

為充分推展水域運動，體育署盤點國內長年致力於海洋運動及水域休閒活動推展的國立大專院校，分為五個區域邀請6所學校擔任區域中心學校，北區為國立臺灣海洋大學、中區為國立勤益科技大學與國立臺中教育大學、南區為國立高雄科技大學、東區為國立臺東大學、離島為國立澎湖科技大學。經由各區域中心串接區域特色，為不同區域打造不同的海洋運動教育特色。

示範計畫在新冠肺炎疫情較趨緩的暑假期間，分別辦理「領袖體驗營」和「學生水域活動體驗營」。「領袖體驗營」共舉辦4場，邀請教育單位承辦人員、機關主管、教師參與，讓參與者在體驗水域活動的過程中，了解水域安全教育導入的重要性，且在活動充足的準備下，大幅降低水域運動體驗的風險，進而對學生從事水域體驗活動保持開放鼓勵的態度，日後帶領學生從事相關活動時亦有能力鑑別優質的活動；「學生水域活動體驗營」則結合108課綱核心素養，讓學生從水域運動實際體驗過程中獲得知識、能力與態度，同時培養學生在海洋、湖泊等開放性水域的親水及安全應變能力，最終更願意進入且親近海洋。

這次參與「領袖體驗營」的南榮國小蔡沛如老師表示，對於在基隆成長、深耕的她而言，除了在活動中，更加瞭解海洋環境，藉由獨木舟與龍舟板的活動提升自我在水中的防禦自救能力，也更加的親水、愛水、不恐水。

體育署長年推廣學生水域運動，建構學生的「水域安全」認知，讓學生能安全地、多元地體驗海洋；在「向海致敬」政策支持之下，將持續協助各區域中心因地制宜，結合產、官、學之能量，推展區域特色的海洋運動。期盼有意參與或發展學生親水體驗的學校能與各區域中心合作，提供我國學生公平享有水域運動資源，以及更豐富的親水體驗機會。

(中時 )