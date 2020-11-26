在台灣的道路上若是隨便按喇叭，很有可能會引起不必要的行車糾紛，對此就有網友疑惑詢問，自己父親教導他，在路上是輕按喇叭是以示謝意，但某日他照做時卻同事誤會，說他相當沒禮貌，於是便詢問網友是否知道，結果就有過來人表示，「老司機是有這種潛規則，可是遇到不懂的人也沒辦法。」

原PO在PTT在發文指出，自己開車大部份是父親指導自己，而其中一點是在路上會車時，對方若是禮讓會輕按喇叭以示謝意，但原PO也指出，「要掌握輕按喇叭到只發出氣音，不是大聲到讓人不悅。」

結果某次自己載同事時，他向禮讓會車的駕駛輕按喇叭道謝，結果同事卻不解其意，反而認為原PO亂按喇叭相當沒禮貌，接著原PO則解釋這是在道謝的意思，但同事卻表示自己從來沒聽過這說法，讓原PO疑惑，這行為是否能夠算是普遍認知的常識。

沒想到貼文發出後不少網友歪樓，留言串給出一堆不實際的做法，「我都下車鞠躬道謝」、「長按30秒才是道謝吧」、「我家是快速按五下表示感謝」、「用喇叭按愛的鼓勵才是道謝不是常識嗎」、「我都攔車要Line，回家再傳訊跟他道謝。」不過還是有網友正經回應，「老司機是有這種潛規則，可是遇到不懂的人也沒辦法」、「其實專心開就好了，不用在那邊按來按去。」

(中時新聞網)