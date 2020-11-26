2021台南好Young！12月將至，耶誕跨年即將來臨，時逢青皮椪柑、東山咖啡的產季，台南市長黃偉哲25日歡喜宣佈耶誕跨年節目與揭櫫表演卡司，不忘推銷優質的當季台南農特產與美食，贈送閻奕格、文慧如、婁峻碩等藝人青皮椪柑、精品咖啡豆與肉燥飯，熱情邀請全國民眾12月來台南賞遊吃好玩好享受精采表演，從今年底玩到明年初。立委郭國文與賴惠員亦來到現場共襄盛舉。

台南市長黃偉哲在台北車站現身推廣台南ㄧ系列的活動，並現場邀請大家到台南國旅，享受台南的美食與文化。（圖/台南新聞處提供）

黃偉哲表示，愈近年終，民眾愈是期待耶誕與跨年活動，南市府持續努力，今年擴大舉辦，節目遍佈台南，希望讓民眾能享受到精彩豐富的表演，不但有好看又動聽的藝人演出，也邀請NSO國家交響樂團與Martin Hurkens一同演出參與盛事，同樣的也安排老少咸宜，大小朋友都喜歡的親子活動，歡迎大家在歲末年終時闔家前來台南觀賞精采的表演，品嚐鮮甜的青皮椪柑與獲得國際肯定的香醇咖啡與桂圓茶，吃玩走逛賞遊景點，消費優質農特產登錄發票抽大獎。

新聞處表示，25日於台北車站一樓廣場舉辦「2021台南市耶誕跨年系列活動」記者會，邀請閻奕格、文慧如、婁峻碩等參與活動的藝人出席為大家揭櫫節目安排，活動現場並展示多項台南美食、限定文創與當季盛產的青皮椪柑、全年都有的東山咖啡、在地風味的土窯柴燒龍眼乾等特產，吸引南來北往的旅客佇足品嚐。

受到新冠肺炎影響，今年辦理大型活動倍受考驗，台南市政府仍力求呈現活動表演多元精彩，特別感謝來自民間資源的挹注，也希望藉由邀請參與的明星參與公益活動發揮社會互助的力量，齊心為社福團體爭取更多關注與民間資源。

新聞處說，2021耶誕跨年系列活動延續去年風格，共安排7場活動，豐富多元精彩可期，既有適合闔家出遊觀賞的兒童劇、年輕朋友喜愛的大型演唱會、雋永動聽的古典音樂會，分別在不同的區域舉辦，滿足各個年齡層的市民朋友的喜好，提醒民眾參與活動時落實防疫新生活作為，戴口罩並保持安全社交距離以維護自身與他人的健康安全。

台南市長黃偉哲在台北車站現身推廣台南ㄧ系列的活動，並現場邀請大家到台南國旅，享受台南的美食與文化。（圖/台南新聞處提供）

2021耶誕跨年系列活動週週精彩、要市民朋友好看！從12月5日總爺藝文中心的野餐音樂會展開，邀請「小青蛙劇團」演出偶戲，民眾可在草地上一面野餐一面欣賞表演。12月13日則由著名的「銀河谷音樂劇團」在蕭壟文化園區表演，該劇團為全台唯一獲得日本「飛行船劇團」授權的劇團，以寓教於樂的兒童劇深受觀眾喜愛。12月18日在億載金城內舉辦交響爵士夜音樂會，不但有高水準的國家交響樂團帶來賞悅目的動人樂章，並安排去年受到熱烈歡迎的Martin Hurkens與藝人王若琳登台表演，相信民眾將在濃厚的藝文氛圍中，享受一場不一樣的音樂饗宴！

12月19日、12月26日分別於永華市政中心西側廣場舉辦浪漫情歌夜及搖滾嘻哈夜演唱會，邀請天后田馥甄、情歌王子周興哲、閻奕格與蔡旻佑等藝人演出，12月27日於新營體育場舉辦的青春流行夜晚會，不但有動感的音樂，也有璀燦的焰火表演，歡迎溪北民眾闔家欣賞目不暇給的精彩演出；12月31日跨年夜再度回到永華市政中心西側廣場舉行，此次以膾炙人口的金曲為跨年演唱會為主題，將邀請多位金曲歌王、歌后及偶像男神，還有神秘嘉賓與民眾齊聲倒數，共同迎接嶄新的2021年來臨。

親子活動

12/5(六) 野餐音樂會@麻豆總爺藝文中心

12/13(日) 歡樂嘉年華@佳里蕭壠文化園區

音樂會

12/18(五) 交響爵士夜@安平億載金城

演唱會

12/19(六) 浪漫情歌夜@永華市政中心西側廣場

12/26(六) 搖滾嘻哈夜@永華市政中心西側廣場

12/27(日) 青春流行夜@新營體育場

12/31(四) 金曲跨年夜@台南市政府西側廣場

(中時新聞網)