郭靜近日推出新單曲。（吳松翰攝）

郭靜已四年沒推出新專輯，近日發表新歌〈流浪貓小虎〉、〈我非獨自生活〉，今（26日）邀媒體餐敍，聊起8月剛滿40歲，自稱單身5年的郭靜透露上一段戀情，與圈外對象有過短暫曖昧，但僅維持2、3個月，「想法還是有差距，有時侯對一個人有好感，相處後還是會遇到現實層面、價值觀有異而喊卡，不會不結婚只是害怕離婚」。會否考慮凍卵？「健康的卵子也過期了，我有想過如果真的有小孩可能也沒辦法教好他」，言下之意生孩子並非她人生計劃。

她自認不在乎年紀，卻怕別人放大這件事情，「總會被問到結婚生小孩，還沒有到煩，但可以問些別的嗎？大家似乎總是覺得什麼年紀應該做些什麼事，但我也默默地從20幾到30幾再到40，一直順順地過下來，沒有什麼事是什麼歲數該做的，我爸媽應該也放棄了，他們是很開明的家長」。她保養得宜，一點都看不出年過40，這些年都沒遇到可以認真交往的對象？「沒有耶，加上身為公眾人物會更小心處理交友」；她與JPM小杰緋聞傳多年，且兩人都單身，怎麼沒熬過磨合、試著交往看看？郭靜笑說：「我們真的是朋友相處，沒有磨合這件事。」認為大家都誤以為兩人是一對，阻礙了各自的桃花。

她8月飛去北京錄新專輯，新冠肺炎疫情仍持續，不擔心安全？「有稍微擔心一下，但已過了最嚴重的時侯，本來年初要去，一直緩到8月，還要求公司讓我過完生日，5號隔天才飛」，但因為沒被隔離過，心情難免緊張，「朋友都叮嚀我要帶這帶那，所以我把能帶的家當都帶在身上，像是平版電腦、遊戲機能打發時間的都打包，甚至為了要喝咖啡，還抱了一箱保久乳在身上，真是重死我」，直到上月初才返台。

新歌〈流浪貓小虎〉由艾怡良創作，問兩人如何成為好友進而邀歌？郭靜說：「因為共同的朋友左光平讓我跟她還有Lala（徐佳瑩）等一群人成為好朋友，不過因為我個性比較嚴謹，她們常在聚會時會講一些比較成人的事情來逗弄我看我的反應，我都會自動耳朵關上做我自己的事情，但不時還是會偷瞄到她們故意邊講然後邊把眼光投射到我這，滿好笑的。」會否陪產即將臨盆的Lala？郭靜笑回：「怕影響她收縮，我們還是保留一些想像好了，在外面等好了。」

(中時 )