沙灘車頻頻闖入溼地旁沙洲，轟隆隆引擎聲，嚇壞候鳥，讓愛鳥人士擔憂。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮溪出海口為內政部核定「國家級重要濕地」，縣府並公告「花蓮溪口重要濕地保育利用計畫」區域。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

時序入冬，陸續有侯鳥過境，花蓮溪出海口發現白額雁等珍貴候鳥現身，吸引許多愛鳥人士捕捉嬌貴身影；不過當地是內政部核定的「國家級重要濕地」，縣府並公告「花蓮溪口重要濕地保育利用計畫」，但卻有沙灘車、獨木舟頻頻現身驚動過境候鳥，讓愛鳥人士為之氣結，縣府表示這些違法行為，最高可罰款150萬。

花蓮溪口為重要的野鳥棲息環境，稀有少見鳥類黑面琵鷺、捲羽鵜鶘、大杓鷸都曾現身，近日更發現白額雁身影，整群5隻，在沙洲、水面嬉遊。鳥友說，牠們停留約8天，因為白額雁在花蓮十分少見，吸引不少鳥類攝影愛好者前往拍照。不少鳥友把握機會，爭相用鏡頭記錄下珍貴畫面。

不過就在白額雁棲息的對岸，連日天氣放晴，已出現多台沙灘車在沙地狂飆，絲毫不知道一旁就有稀有保育類動物，轟隆隆的巨響讓堤防上的鳥迷們擔心會嚇走白額雁，此外，溼地旁出海口也出現獨木舟，不少水鳥因此被嚇到整群飛起，讓鳥友們看了傻眼。

愛鳥人士呂先生說，「政府要訂一個辦法，也希望有人落實執行，牠既然從北方來花蓮棲息，有一個好的棲息的地方，對保育生態才有幫助。」盼勿騷擾候鳥群。

縣府建設處長鄧子榆表示，花蓮縣內有：花蓮溪出海口、馬太鞍濕地為內政部劃定「國家級重要濕地」，受《濕地保育法》管理。入冬後，傳有民眾到花蓮溪出海口進行獨木舟、沙灘車等營利行為，且驚擾白額雁等稀有冬候鳥，縣府近期會加強巡護執法。依據《濕地保育法》第15條、第23條、第35條規範，重要濕地範圍內騷擾野生動物或未經申請允許之營利行為，最高可罰150萬元。

(中時 )