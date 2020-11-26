總獎金台幣100萬元的2020 ThreeBond TPGA Challenge 封關站菁英挑戰賽，今天在北投國華高爾夫俱樂部舉行最終回合決賽，台巡選手林冠伯上演逆轉秀，與今年兩巡迴賽雙料獎金王球員王偉軒正規賽兩回合總桿同桿，經一個洞的延長加洞賽後，林冠伯以「帕」擊敗王偉軒的「柏忌」，贏得生涯第二座冠軍及獎金台幣18萬元；王偉軒居亞，獲獎金10萬元。

原居第三位丶落後領先者一桿的林冠伯，最後一回合打出73桿，王偉軒交出72桿，兩人同為兩回合總桿146桿，依大會規定，兩人需在四桿洞的第18洞進行延長加洞賽，兩人開球均偏左，林冠伯的球自左坡滾下球道；王偉軒的球卻停在斜坡上，正前方有樹，第二桿距旗桿75碼，他打一些左曲攻果嶺卻不夠左，沿著果嶺右緣衝到果嶺後，三桿打上果嶺，回切下坡距洞30呎，兩推進洞，五桿才完成，吞下柏忌；林冠伯兩桿打上果嶺，距洞15呎，兩推進洞打帕四桿，獲勝奪冠。

此次以台巡賽種子球員參賽的林冠伯，今天成績起伏較大，打出一鷹丶四鳥丶四柏忌及一個「雙柏忌」，他賽後表示，今天第一洞開球就OB吞下「雙柏忌」，打完前九洞，以總桿高於標準桿一桿，與王偉軒平桿；第12洞五桿洞是關鍵洞，開完一顆好球後，距旗桿147碼，第二桿以劈起桿打上果嶺，距洞5呎，一推獵鷹；「覺得有機會爭冠了！」可惜第13,15,16洞都吃柏忌，到第17洞四桿洞，第二桿打上果嶺，距洞15呎一推進洞再抓鳥，「這是很關鍵的一推！」才又燃起奪冠希望，正規賽最後一洞雖然吞下柏忌，與王偉軒平桿，進入延長賽，不過最後還是奪冠，這是他職業生涯的第二次延長賽，首次獲勝。

林冠伯表示，本周並未設定要奪冠，只希望做好設定的一些目標，例如每回合的上球道丶上果嶺成功率與推桿數等等，雖然最後設定的目標仍有部分未達成，不過還是幸運地贏得冠軍，未來會繼續努力。他說：「這個冠軍讓我更有決心相信自己要成為一個Tour Player，並繼續做自己應該做的事。」

他的短期目標設定，如果明年疫情趨緩，希望在中巡賽爭取獎金王頭銜，進而取得歐巡賽參賽資格，以及參加日巡賽考試，另外就是瞄準明年台灣三商名人賽冠軍。

(中時 )