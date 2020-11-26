中國人民銀行26日發表2020年第三季貨幣政策執行報告顯示，下一階段，將完善貨幣供應調控機制，根據宏觀形勢和市場需要，科學把握貨幣政策操作的力度、節奏和重點，既保持流動性合理充裕，不讓市場缺錢，又堅決不搞「大水漫灌」，不讓市場的錢溢出來。

華爾街見聞報導，人行報告指出，大陸作為全球為數不多的仍堅持貨幣政策正常化的大型經濟體，不需要以人行大規模擴表的方式投放流動性，不宜簡單根據人行資產負債表擴張幅度、貨幣乘數來衡量貨幣政策效果。

觀察貨幣政策的鬆緊，關鍵還是看作為貨幣政策中介目標的貨幣供應量和社會融資規模。只要保持貨幣信貸合理增長，就說明銀行貨幣創造的市場化功能正常發揮，人行提供的基礎貨幣是適度的。

此外，人行表示，2020年以來已推出涉及人民幣（下同）9兆元貨幣資金的貨幣政策應對措施，前10個月金融部門向實體經濟讓利約1.25兆元。

人行指出，實現全年經濟正增長是很有可能的事件。中長期來看，大陸經濟穩中向好、長期向好、高品質發展的基本面沒有改變。目前，大陸已轉向高品質發展階段，繼續發展具有多方面優勢和條件。但國際環境日趨複雜，不穩定性、不確定性明顯增加，大陸經濟還面臨不少挑戰。

(工商 )