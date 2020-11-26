歲末年終，又是年節送禮好時節！屏東縣政府今年新出版的2020《屏東好物》，集結143家優質店家，圖文並茂介紹各店家的特色產品，成為民眾年節送禮首選參考。縣長潘孟安表示，縣府歷年辦理「屏東伴手禮暨好店徵選活動」遴選優質店家，從徵選活動、伴手禮市集到《屏東好物》刊物製作，縣府團隊認真規劃，就是希望能給屏東店家有更多曝光機會，歡迎大家多多選購支持。

2020年《屏東好物》內容包含65家「好禮」、30家「好物」及48家「好店」，以一頁一店的形式介紹，而封面色彩採用鮮艷桃紅色，搭配屏東農產圖案，如鳳梨、蓮霧、黑鮪魚等呈現出屏東物產豐饒的意象，設計與用色飽和大膽，十分吸睛。縣府特別提供限量100本供民眾免費索取，請於上班時間至屏東縣政府傳播暨國際事務處行銷企劃科詢問，索完為止。

屏東縣政府近年推出的《屏東好物》，不僅精選屏東優質店家及產品，還貼心附上連絡電話、地址，方便企業機關及民眾洽詢選購。縣府每年主動寄給國內百大企業及機關單位參考，行銷屏東伴手禮推及全台，獲得不少迴響，曾有伴手禮店家反應回覆接到上百份訂單。

傳播處指出，今年的《屏東好物》有在地農產品、溫泉水製作的保養品，有原住民融合傳說故事的文創商品，有老店推出的老滋味新變化，更有保留原始鮮甜的健康加工食品，例如果乾、巧克力、魚肉鬆、古法釀造醬油等，均取之於屏東這塊豐饒之地，透過能人巧手的變化，成就出獨具匠心的伴手禮。

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