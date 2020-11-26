法商亞東工業氣體股份有限公司（Air Liquide）26日於新竹科學工業園區，舉辦新廠動土典禮，由該公司總裁歐柏叡（Olivier Blachier）主持、投資台灣事務所執行長張銘斌、新竹科學工業園區管理局副局長陳淑珠、法國在台協會主任公孫孟（Jean-Francois Casabonne-Masonnave）及遠東集團董事長徐旭東等貴賓到場致賀並應邀執鏟，新廠預計於明年11月完工並正式營運。

台灣位於全球科技業之樞紐地位，而新竹為高科技產業聚落，此次亞東氣體投入新台幣40億元，擴大投資新竹科學工業園區，增租0.7公頃土地新建廠房，運用先進製程製造高純度之工業用氣體，提供園區內高科技廠商所需。

亞東工業氣體公司創立於民國76年，由法國的液空集團（Air Liquide）與台灣遠東新世紀集團共同合資成立，為法國在台投資最大的製造業廠商，公司集團布局全球80個國家，在台服務據點遍及台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄，生產各類高純度氣體及電子先進材料等。

投資台灣事務所其任務為加速廠商在台投資時程，依據建立半導體先進製造中心之政策下，將持續吸引外商來台投資，加速半導體先進製程技術開發，確立我國半導體產業在全球之優勢地位。

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