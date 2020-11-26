詮欣(6205)自結10月稅後盈餘為440萬元，單月每股盈餘為0.06元，累計前10月每股盈餘為1.7元，在車用產品及網通高頻連接器佈局逐步發酵下，詮欣審慎樂觀看待明年，法人預估，詮欣明年營收可望較今年成長30%，獲利成長幅度可望優於營收。

詮欣雖然今年營運受到新冠肺炎疫情影響表現平平，但公司深耕車用、工控及5G網通市場多年，其中車用產品從影音娛樂正式跨入車載鏡頭及感測相關ADAS系統，網通相關高頻類連接器亦搭上5G基礎建設需求，讓公司未來營運看好，由於公司近期股價連番大漲，因而應主管機關要求公布獲利自結數。

詮欣自結10月合併營收為9593萬元，稅前盈餘為620萬元，稅後盈餘為440萬元，單月每股盈餘為0.06元，累計前10月稅後盈餘為1.2182億元，每股盈餘為1.7元。

目前詮欣車用產品線從原有的車用影音娛樂擴大至車載鏡頭、環車影像、雷達及光達感測，防疲勞駕駛等ADAS，並由Teir 2廠供應商升格為Tier 1廠供應商，新產品預計今年第4季開始出貨，成為2021年到2023年公司營運成長的重要推手，詮欣預估，2022年到2023年公司車用產品可望進入營收大爆發，公司目標是屆時車用產品佔比達30%。

除車用產品佈局發酵，詮欣開發兩年多的網通高頻連接器亦搭上5G成長列車，無論是伺服器、交換機的網卡及晶片連接器、資料料庫中心或是儲存裝置都有新訂單到手，今年網通產品佔比約5%，預估明年佔比將拉升到10%到20%，成為明年業績成長另一個動能。

(時報資訊)