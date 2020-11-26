胡姓男子日前在高雄漢神巨蛋的停車場準備牽機車離去時，1名外籍人士懷疑胡男與女友吵架，於是對胡男鎖喉，導致胡的牙齒斷了3顆、下巴挫傷。左營警方26日表示，已經受理胡男報案，目前胡男暫時保留傷害告訴的權利。

此事故發生在11月11日晚間10時許，當時這名外國男子懷疑胡男與女友發生糾紛，於是把怒氣發洩在胡男身上。外國男子的女友在現場表示歉意後，隨即離去。外國男子在離去時還對胡男比了中指手勢。

胡男事後向左營警分局報案，轄區新莊派出所隨即與胡男取得聯繫，胡男稱尚在醫院就醫，待體力恢復後再行至派出所說明案情。後於11月12日晚間8時許，胡男至派出所諮詢，並表示已先行驗傷，他有腦震盪、右手及雙腳挫傷等症狀，目前暫不提出傷害告訴，警方已告知胡男相關權益，並調閱案發周邊監視器。

胡男透過臉書表示，難道他要死在漢神巨蛋停車場，主管才會出來面對嗎？他質疑停車場的管理與監視器出了問題，完全沒有錄到他被鎖喉的畫面。

(中時 )