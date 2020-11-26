交通局停車營運科科長許芫綺表示，目前已該地段設置收費告示牌，並利用夾單宣導。（交通局提供／李俊淇新北傳真）

新北市林口區文化一路1段22巷內的路邊停車格，長期遭部份車主佔用，為提高停車周轉率，避免公有停車格淪為免費停車場，新北市交通局決定自12月1日起開始實施收費，落實使用者付費機制。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，林口區人口成長快速，為避免公有停車位遭長期占用，及提升停車轉換率，讓公共停車格位能夠公平輪替使用，日前交通局邀集相關單位前往文化一路1段22巷會勘，會後決議將巷內的25格汽車停車位納入路邊停車收費管理；收費時間為平日8時至18時採每半小時計時收費10元，而例假日則不收費。

許芫綺說，目前已該地段設置收費告示牌，並利用夾單宣導；納入收費管理後，未來將有專人按時巡查停車狀況，如有無牌車、廢棄車等久占停車車輛，會立即通報相關單位拖吊處理，讓停車位公平分享，有效管理停車秩序。

交通局表示，駕駛人於收費路段停車離開時未見繳費單或連假期間有到期的繳費單，可利用行動支付App(停車大聲公、街口支付、車麻吉、Pi行動錢包、歐付寶、一卡通、橘子支付、萬付通及遠傳電信等9家App)，以及全國繳費網線上查詢繳費。

(中時 )