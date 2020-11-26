台北停車場推「智慧綁定支付」 出入再也不麻煩。（吳康瑋攝）

台北停車場推「智慧綁定支付」 出入再也不麻煩。（吳康瑋攝）

民眾常常關心公有停車場開放使用智慧支付案，北市停車管理工程處說明現全市共59處公有自營路外立體地下停車場提供3A「自動辨識、自動進出、自動扣款」服務，民眾可使用車麻吉等合作業者app綁定扣款帳戶後，選擇使用無票卡進出服務，即可享受快速便利進出公有停車場服務，而私人預計111年底立體地下停車場可全面開通3A服務。

停管處表示，公有自營停車場係配合臺北市政府資訊局提供之pay.taipei平台代收停車費用以提供3A服務，近期新委託經營之停車場均已要求廠商配合建置相關設備，而契約尚未到期之停車場，將配合契約到期重新招標時納入合約，由委託業者與支付業者合作，以提供民眾3A服務。

目前已有13處委外立體地下停車場已開始提供3A進出服務，預計111年5月立體地下停車場可全面完成換約、111年底可全面推動3A服務；平面停車場則將於112年前由繳費機提供pay.taipei之多元支付，以提高民眾使用公有停車場便利性。

(中時 )