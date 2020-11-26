國際碳揭露計畫評比標準分為溫室氣體減緩及氣候變遷調適兩領域，而桃園市自2016年開始投入計畫、填報績效，當年就被選入為最新填報城市，國際碳揭露計畫日前公布全球碳揭露A級城市名單，桃園市也獲得最高等級A級評比殊榮。

據國際碳揭露計畫統計，今年有超過570個城市參與碳揭露計畫，僅有88個城市獲得A級，而桃園市正是其中之一，環保局長呂理德表示，國際碳揭露計畫是由全球多個法人投資機構在2002年共同發起，鼓勵企業揭露碳排放，後於2010年成立城市碳揭露計畫，邀請全球城市提出績效報告，除了供聯合國參考各城市進行減緩與調適工作的內涵與成果，也促進各城市針對氣候治理進行交流。

環保局表示，桃園市的溫室氣體減緩與氣候變遷調適兩大領域皆獲得A級為最高等級，明顯優於東亞城市23個城市平均的C級，表示桃園在溫室氣體排放的減緩方面，已有具體的、針對各部門的減碳方案及目標，且有定期的成果，調適方面，因氣候變遷導致災害、疫病風險上升，透過分析辨認潛在風險，協助各部門進行調適以降低風險及損失。

今年因受到新冠肺炎的衝擊，國內外的減碳行動及調適工作的難度增加，但桃園仍在防疫的同時持續進行第一期溫室氣體管制執行方案落實及2020年氣候變遷調適計畫，並超前中央規定進度，初步完成第二期溫室氣體管制執行方案研擬，穩定朝減緩目標邁進。全球目前已有超過800個城市及9000家企業透過國際碳揭露計畫揭露其碳排放，以及氣候變遷減緩與調適的作為，桃園市也將持續落實相關工作，成為宜居及永續的綠色城市。

(中時 )