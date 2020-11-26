高雄肉燥飯爭霸賽歷經7位評審試吃，選出10強霸主。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄肉燥飯爭霸賽歷經7位評審試吃，選出10強霸主。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄肉燥飯爭霸賽歷經7位評審試吃，選出10強霸主。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

近期萊豬進口議題延燒，高市府強力宣傳國產豬肉，觀光局、農業局攜手舉辦高雄肉燥飯爭霸賽，觀光局26日公布十強霸主，27日將舉辦全民制霸組百人評選，並頒發評審團大獎，未來將製作肉燥飯地圖，供民眾按圖索驥享用庶民美食。

十大肉燥飯店家（以上為報名編號排序）如下：弘記肉燥飯舖、北海魚丸店、三味巧台灣小吃、橋仔頭黃家肉燥飯總店、老店柏弘肉燥飯、三輪懷舊肉燥飯、碳呷郎-碳燒肉燥飯專賣店、真男饌牛肉麵、鄧師傅功夫菜、秀明豬心冬粉。

不讓台南專美於前，高市府也舉辦肉燥飯爭霸賽，由7位專業評審，包括南台灣首席法餐名廚簡天才、美食文學作家凌煙、高餐中餐廚藝系教授李怡君、台灣小吃滷肉飯負責總廚師張秉庠、美食部落客「姊妹淘甜美時光」及美食記者顏怡今、葉盛耀，兩天吃遍大高雄在地30組專業店家。

觀光局今日將在漢來飯店舉辦肉燥飯全民制霸組競賽，邀請百人評審當場試吃投票，另將公布專業店家組「高雄十大肉燥飯」，頒發1家評審團大獎、9家優勝店家。觀光局也祭出總獎金24萬元頒給各優勝者、最大獎「評審團大獎」店家可獨得3萬元。

觀光局長周玲妏表示，近來有不少熱心民眾詢問肉燥飯，可見已提升高雄在地美食關注熱度，觀光局將製作高雄肉燥飯美食地圖，方便大家能按圖索驥前往嘗鮮，實際支持肉燥飯店家，化為促進高雄美食觀光提升的動力。

周玲妏提到，高雄十大肉燥飯霸主12月6日將代表高雄前往台南參與PK賽。另外參與網路投票的民眾中，也將抽出30位幸運兒，可獲高級住宿券、文化遊艇船票、i-Ride5D飛行劇院門票等好禮。

(中時 )