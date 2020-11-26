桃園市 ▲索馬利蘭共和國駐台灣代表穆姆德26日上午參訪衛生福利部桃園療養院及桃園醫院。（姜霏攝）

台灣與索馬利蘭自今年7月宣佈互設代表處後，隨即展開多元合作計畫，將醫療合作列為大主軸，索馬利蘭共和國駐台灣代表穆姆德隨行參訪團包括文化合作發展組長艾迪克及大使特助戴憶玲等人，於26日上午參訪衛生福利部桃園療養院及桃園醫院。

參訪內容除了解桃療將遠距醫療、視訊會診諮商及門診護理師實際操作導醫台，並以中、英文解說之本院精神醫療營運與管理，當天索國貴賓從桃醫空中走廊步行至桃療，兩側懸掛本國國旗及索馬利蘭共和國國旗表示尊重及歡迎。

當天的重點為參觀腦醫學中心，由陽明醫學院教授郭博昭介紹遠距醫療、視訊會診諮商等等。由於桃園療養院今年以智慧精神醫療與先進腦醫學作為重要發展，近期更成立腦醫學中心，提供更科技化的治療，該院成立的腦醫學中心未來將朝「病患安全」、「先進腦醫學」與「精準治療」三大發展方向。

穆姆德表示，能夠親自參訪腦醫學中心是他們的榮幸，並認同桃療遠距醫療等高科技產品使其印象深遠，對於索國與台灣民眾喜愛吃檳榔，認為衛生環境尤其重要，應有所警惕，而這次在桃療看見精神醫療院所科技化及智慧醫療成果，以及兒童青少年醫療團隊的照護，令他十分欽佩，另外，從醫療照護延伸至精神病人的就業，提供庇護性、支持性和一般性的就業服務，在院內擁有兩種不同屬性的庇護工場咖啡簡餐和洗車工作，讓病人有適性的職涯發展和訓練也非常重要，畢竟精神病人的就業相當困難，確實值得借鏡。

(中時 )