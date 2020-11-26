在中國出口支撐下，今夏全球貿易急速復甦，寫下20年來最強勁反彈，歸因於全球重啟經濟後空運與海運渠道重新開放，人們對消費商品的需求也大幅增長。

荷蘭經濟政策分析局（CPB）25日表示，第三季（7到9月）跨境商品貿易流量較第二季成長12.5％，此為2000年開始追蹤該數據以來的最大增幅。在此之前，第二季跨境商品流量甫創最大減幅，當時驟降12.2％。

由近期指標顯示，第三季結束以來，全球貿易反彈力道仍然持續。全球製造業採購經理人調查顯示，10月出口訂單依舊攀升，另據德國萊比尼茲經濟研究所和航運經濟與物流研究所編制評估貨櫃運輸的指標也在10月衝上歷史新高。

不過，各地貿易復甦情況不盡相同。CPB數據顯示，9月中國和其他亞洲開發中國家出口超越疫情前的水準，反觀歐元區與美國出口比疫情前各減少2.6％、接近9％。

疫情帶動各地對醫療用品與電子產品需求強勁，這些皆有助於中國出口表現。瑞銀經濟學家表示，「整體來看，疫情對西半球的衝擊遠大過東半球」。

全球貿易回溫似乎比上一次衰退更迅速。在歷經金融海嘯後，全球貿易流量大約經過2年時間才恢復2008年9月的水準。

(工商 )