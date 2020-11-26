誠品生活旗下創投公司八心八箭投資和引進的日本咖啡店猿田彥，以新店型加速在台展店，首度與IP角色聯名推出主題限定店27日在統一時代百貨開出，接著12月1日進駐台北華碩總部，開出首家企業門市，12月中旬再於誠品松菸開出第五店。

誠生與日本猿田彥咖啡成立的合資公司，目前在台開出三店，包括台北南西店、台中園道店、台北微風南山店二樓atre。

其中，猿田彥珈琲攜手LINE FRIENDS超人氣IP角色BT21推出的主題限定店，主打獨家特調系列飲品，包括草莓可可風味咖啡、草莓可可牛奶等，搭配BT21超萌果凍包限定組合，猿田彥台中園道店同步販售，以及猿田彥珈琲集結八位角色推BT21主題限定周邊商品，有濾掛咖啡、綜合咖啡豆、隨行杯等，猿田彥全台門市同步販售。

猿田彥珈琲首家企業門市也將於12月1日進駐台北華碩企業總部，誠生表示，未來不會只聚焦特定店型，只要商圈和客群合適就會前往開店。

(工商 )