想一次完整了解悠遊卡公司「一卡一付 無現生活更進一步」的策略，悠遊卡公司參加11月27日至11月29日在台北世貿一館舉辦的「2020 FINEXPO台北金融博覽會」，除了可以一次弄懂無現金城市的擘畫地圖外，還規劃多項體驗小活動，闖關成功就能把限量好禮帶回家。

悠遊卡公司在金融博覽會中以「悠遊卡+悠遊付」形塑出對於無現生活的想像，參觀者一進入悠遊卡公司的展區時，映入眼簾的就是近年來頻頻引發萬人空巷搶購的3D造型悠遊卡展示區，無論是已經入手或是來不及收藏的特色悠遊卡，都可在此一覽無遺。

悠遊卡今年成立滿20周年，20年來伴隨無數人走過人生中的精采時刻，從年輕到年長，悠遊卡都扮演著重要角色。兒童時，拿到第一張屬於自己的悠遊卡，是象徵成長的重要勳章，學生時代，悠遊卡不僅僅是學生證，還是開啟智慧校園各項服務的鑰匙，離開校園、走入社會，悠遊卡更是每個上班族每天通過交通閘門的必備穿搭。

年長者更是悠遊卡的VIP，敬老愛心卡在台北市政府的銀髮服務政策下，服務除了交通外，更延伸至運動中心、銀髮課程等樂齡服務，憑一張敬老卡都能輕鬆「嗶」。

甫誕生的悠遊付則是打破了消費者過去對悠遊卡公司的想像，悠遊卡既有的交通票證、小額支付功能，都能在手機載具上完整呈現，還能加值手上的悠遊卡、線上消費及繳納政府規費，在不同的情境、不同的場景，悠遊卡與悠遊付各擅勝場，完整了各種不同的支付需求。

悠遊卡公司除了直接與消費者溝通「一卡一付」的嶄新支付概念外，還特地在展場設計闖關區，民眾只要完成任務關卡，即可拿到獨特的限量好禮，包括敬老卡特製卡套、BeBe文件夾、風格文青袋等，這些客製化的精美贈品，只有在展場才拿得到。

悠遊卡公司歡迎民眾在11月27日至11月29日親臨悠遊卡公司展場，親身體驗無現生活帶來的美好人生。

(工商 )