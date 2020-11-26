中壢警分局陳姓偵查佐，去年涉嫌伸第三隻手，2度將查獲的車手詐騙金私吞挪用，共侵占35萬元，直到桃園地院審理時發現金額短少才爆發，陳警坦承不諱且主動繳回犯罪所得，法官審酌他是因胞弟罹病需求且無從申貸才鋌而走險，26日依侵占非公用私有財物罪緩刑4年，另保護管束120小時。

34歲陳姓偵查佐所屬的偵查小隊，去年9月查獲李姓詐騙車手提領現金，當場扣得37萬5000元等贓證物，由陳警負責保管，陳警見有機可趁，到桃園地檢署辦理扣押物繳入贓物庫作業時，竟只繳回22萬5000元，將其他的15萬元私吞。

同年12月陳警的小隊又查獲徐姓詐騙集團車手，並當場扣得現金47萬元，食髓知味的陳警，又趁12月9日辦理扣押物品入庫時，再度侵占其中的20萬元，只繳回27萬元，自以為神不知鬼不覺。

直到桃園地院少年法庭審理詐欺案時發現入庫贓款有異，通知中壢警分局，偵查隊今年4月底啟動內部稽核才爆發。

桃園地院法官調查發現，陳警是為清償前女友跟家人債務，還有繳付胞弟罹病的手術費，但卻無法再申辦貸款才鋌而走險，有胞弟診斷證明書、和前女友對話紀錄和借據等。

法官怒斥陳警是警務人員，卻把贓款挪為己用，嚴重影響公務員形象，但審酌陳警在東窗事發後，自首坦承私吞，並自動繳回35萬元，平時也戮力從公、盡忠職守，2016年起考績都甲等，嘉獎429次、記功19次等，依侵占職務上持有非公用私有財物罪判刑2年，褫奪公權2年，緩刑4年。

(中時 )