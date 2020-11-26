26日是感恩節，中油特與食品業乖乖集團合作推出兩款「台灣中油乖乖聯名包」，可愛的中油寶寶登上「乖乖」包裝，獻上「耶誕祝福」、「新年希望」。中油表示，今年獲獎連連，非常感恩在疫情時期，民眾不變的支持，這兩款聯名包搭配中油生技產品「洗可麗環保洗衣精」共同銷售，12月購買一瓶洗可麗環保洗衣精加一元就多一包，數量有限，歡迎大家一起來「買洗可麗吃乖乖」。

面對嚴峻疫情的109年，中油除每天幫大家「加油」外，更希望透過另一種加油方式，為台灣鼓勵、打氣；此次特地精心設計「中油乖乖聯名包」─椰子口味的「聖誕祝福」，讓吉祥物中油寶寶在濃濃聖誕綠中戴上口罩，期許口罩下的微笑力量，陪伴大家挺過疫情，正面且積極迎接美好的一年。

另一款五香口味的「新年希望」，明年適逢牛年，因此透過中油寶寶和乖乖寶寶手捧著可愛的金元寶，一起祝福大家「牛」轉疫情、「牛」轉乾坤、牛年活絡經濟，金銀財寶滾滾來，讓大家有個荷包滿滿的豐收年。

中油指出，自製品牌「洗可麗環保洗衣精」在104年時首度榮獲「國家品牌玉山獎」、去年加油站品牌榮獲「最佳產品獎」及「人氣品牌首獎」殊榮後，今年再創佳績，獲頒八大獎項，締造歷年國營事業參賽最佳成績，總經理李順欽更榮獲傑出企業領導人，成為首位國營事業獲獎的領導人。為感謝消費者這一路認同與支持，因此在感恩節宣布年終回饋─洗可麗環保洗衣精促銷活動。

(工商 )