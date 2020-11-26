遊戲新幹線旗下最新代理的日系超人氣HTML5遊戲《流火之詩Ⅱ：燃》今（26）日正式上線，遊戲以延續前作《Eternal Scarlet 流火之詩》的宏大世界觀，並收錄全新150名冒險夥伴及多元玩法的嶄新面貌登場，邀請喜愛輕鬆放置養成的玩家即刻加入，開啟你的奇幻冒險旅程！

龐大世界架構 等待著你啟程冒險

《流火之詩Ⅱ：燃》是一個由人類、魔族、亞人三大勢力構成的龐大世界架構，讓玩家們可以自由探索，並擁有150名「冒險夥伴」及超過10萬字的角色劇情文本與專屬立繪，打造獨特的角色性格，讓玩家更能沉浸於遊戲中！而冒險夥伴及BOSS各自帶有地、水、火、風四種屬性，屬性互相剋制，遇到強大的BOSS就必須派出相剋屬性，才有機會順利通關。

全新收錄150名角色

佛系放置x多元玩法 刻劃出屬於你的流火新詩章

《流火之詩Ⅱ：燃》主打佛系放置玩法，以跨平台HTML 5技術製作，超越時間地點、打破設備的阻礙，無論是想在電腦前全心投入，或者利用零散的通勤時間，只要有網路就能立即進入奧多姆大陸暢快遊玩。此外，遊戲也著重世界探索、角色收集與騎士團之間的合作，玩家將從這片未知的領域中與夥伴們透過星辰試煉、深淵派對、魔物挑戰等層層關卡，開啟屬於自己的奇幻世界！

跨裝置HTML5技術 隨時輕鬆暢玩！

遊戲內也開放多種全新玩法，包括夥伴收集冊、轉職、女僕咖啡廳、天空鬥技場、交易所等豐富內容，帶給玩家截然不同的遊戲感受。其中「轉職系統」讓各職業可進行三次轉職，每次轉職皆有兩個職業分支，每個分支職業皆有不同能力，像是戰士二轉職業「狂戰士」、「光明武士」，狂戰士為傷害最大化的分支職業，光明武士則是坦度超高。而玩家想提升冒險夥伴屬性，可藉由「女僕咖啡廳系統」製作料理給夥伴品嘗，增強戰力！最後還有多人PVP戰場「天空鬥技場」，玩家可與2名玩家組隊戰鬥，挑戰獲勝即可領取積分，並兌換對應獎勵。

遊戲內開放多種全新玩法，包括夥伴收集冊、轉職、女僕咖啡廳、天空鬥技場、交易所等豐富內容，帶給玩家截然不同的遊戲感受。

上市活動開跑 回歸再送有償鑽石、50連抽！

歡慶遊戲正式上線，官方除了在遊戲內推出一系列慶祝活動，也於Facebook粉絲團舉辦限時衝等活動，準備豐富的遊戲虛寶、MyCard點數等多重獎勵，等你來拿！為了回饋老玩家的支持，凡擁有11月26日中午12點前創立且超過200級的《Eternal Scarlet 流火之詩》遊戲帳號，還可以參與《流火之詩Ⅱ：燃》「Re：Light」帳號連動活動來開啟高級通行券，官方將依據過往遊戲進程等記錄回饋有償鑽石與冒險夥伴50連抽等高階獎勵！更多活動與獎勵詳情可至《流火之詩Ⅱ：燃》官方粉絲團查詢！

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(科技)