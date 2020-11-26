民眾於臉書反應高雄市大樹區有5隻浪犬疑似被毒死，現場留有疑似有毒食物，高雄市動保處接獲通報即派人到現場查核，並至犬隻屍體停放處採取相關樣品後續送行政院農委會家衛所檢驗，並已會同警方持續追查此案。

高雄市動保處26日早上接獲通報後，即設法聯絡陳情人，並會同陳情人前往現場蒐證，發現案發現場位於大樹區某馬術中心後面鳳梨田，現場無監視器，已完成陳情人訪談紀錄並請協助提供可疑人士。

動保處人員一併前往犬隻屍體停放處完成採集胃內容物及疑似毒餌的食物樣品，將後送農委會家畜衛生試驗所檢驗何種毒物，現場並已懸掛勿傷害動物的宣導布條，另陪同陳情人報案，全案交由警方調查，希望能將毒狗之人繩之於法。

高市動保處長葉坤松表示，動物保護法第6條規範任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，違反者若故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失者，將依同法第25條處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。

若是有民眾因檢舉而查獲違反行為者，經查證屬實並裁罰，將依動保法提供檢舉獎金；若是有流浪犬追咬人車問題，請通報動保處或市府24小時免費專線1999後續處理，千萬不要以身試法。

動保處人員已於現場懸掛勿傷害動物的宣導布條。（高市動保處提供／林雅惠高雄傳真）

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