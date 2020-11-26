台中市政府規劃將出租中的市立醫院，移轉成為綜合醫院BOT招商。市議員張玉嬿等26日為民請命說，4.8公頃格局方正完整醫療建地，市府應要求得標廠商以醫學中心等級服務市民，並兼顧社會救助；衛生局長曾梓展說，市府將依促參法規定進行評選，全面朝「醫養合一」政策方向規劃。

張玉嬿表示，台中市立醫院目前是委託澄清作為復健醫院與弘光科大附設老人醫院，市府僅充當房東；衛生局10月舉辦市立綜合醫院BOT促參案的說明會，吸引全台醫界目光。既然長庚、中國附醫、北醫等醫學中心龍頭集團都有意願投標經營，市府應要求得標廠商用醫學中心等級來服務市民。

市長盧秀燕說，她母親是重度失智者，對失智症有些了解，最好是家人陪伴及照顧最好；但有人無法照顧要提供的醫療措施及照養就非常重要。市府排除萬難成立市立醫院要照養合一，會以醫療長照為主；中市不欠缺醫療，欠缺是長照採醫養合一為指標。

王立任指出，台中市目前預估罹患失智症３萬人，但市政府只掌握1萬1213人，將近還有一半未被照顧到，顯示失智照顧醫療資源還是相當缺乏，台中還有16個行政區沒有相關失智照顧服務據點；未來BOT市立醫院要納入有失智照顧服務，確保「醫養合一」的公益性醫院。

曾梓展表示，台中市立醫院1981年完工，如今建物結構老舊；市府規劃以促參BOT方式，興建新市立醫院並委外經營，預估投資金額約84億元BOT約50年，已送衛福部審查；若順利預計在2022年動工，工期約3至5年，初期規劃499張床位，長照床為200床，將朝醫學中心努力。

(中時 )