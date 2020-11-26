雲林縣長張麗善（前排右四）呼籲縣民下載「雲林縣環境資訊整合App」，全民監督雲林生活品質。（周麗蘭攝）

雲林縣環保局最近添購全台最新的「移動式空氣品質監測車」，空氣品質異常時立即出動監測，可解析的汙染物更多元，完全掌握汙染成分、濃度。（周麗蘭攝）

雲林縣內各大工業區道路安設550部「微型感測器」，提供民眾查詢及科技執法的依據。（周麗蘭攝）

最近許多鄉鎮民眾抱怨晚上瀰漫臭味，縣長張麗善責成環保局成立「環境品質監督小組」抓空汙、水汙。環保局26日展示各大工業區路口布建的550部微型感測器、全台最新的移動式空氣品質緊急應變車，張麗善強調，她會先承擔壓力，不讓稽查員孤軍奮戰。

「環境品質監督小組」由前環保局長鄭育麟督導山區、張喬維督導海區，已稽查1工廠、1堆肥場、2養豬場；針對斗南惡臭問題，正在篩檢13家工廠的廢氣與廢水排放。

環保局26日公布自創的「雲林縣環境資訊整合App」，針對空氣品質、離島工業區、資源回收站、環保資訊，建置即時互動訊息功能。

環保局表示，已陸續在縣內各大工業區布設550部「微型感測器」，除提供民眾查詢及科技執法的依據，並與「雲林縣環境資訊整合App」連線。

為彌補固定式空品監測站的不足，該局添購全台最新的「移動式空氣品質監測車」，可解析的汙染物更多元，汙染成分、濃度數據有公信力，空氣品質異常時可立即出動監測，彌補固定式的不足。

環保局表示，目前正爭取環保署補助10部「智慧型AI水質感測器」，屢遭民眾陳情、河川汙染熱區、大工業區排水口、與敏感水質區等，未來就能全面監控。

張麗善表示，空汙、水汙是縣民的兩大困擾，網路的抱怨與批評她看到了，將來會跨局處、結合社區一起監督；環保局稽查員的壓力大，她會和大家一起走，壓力她先承擔起來，稽查員不會孤軍奮戰。

(中時 )